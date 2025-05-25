شرطة أبوظبي تكرم آسيوياً لأمانته

كرمت شرطة أبوظبي آسيوياً لأمانته ونزاهته وتعاونه مع الشرطة، حيث قدم العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، هدية للمذكور شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته، وتم التكريم بحضور العميد حمد خلفان الشين، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز.

والعميد محمد حسين الخوري نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية. وكان المكرم قد عثر على مبلغ مالي وسارع إلى تسليمه لمديرية شرطة المناطق الخارجية «مركز شرطة بني ياس».

وأعرب المكرَّم عن شكره وتقديره للمديرية مشيداً بدور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.