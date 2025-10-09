انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي 21 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنظم مجموعة «أدنيك»؛ إحدى شركات «مدن»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وأشار الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إلى أن الأسبوع العالمي للغذاء يجسد التزام أبوظبي بدعم الأنظمة الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ويجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين لتبادل المعارف والخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن الأسبوع العالمي للغذاء يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وأصبح هذا الحدث منصة دولية بارزة تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار، لمناقشة التحديات الملحة، واستعراض الحلول العملية التي تسهم في بناء أنظمة غذائية أكثر استدامة ومرونة.

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني في ديوان الرئاسة، إن معرض أبوظبي للتمور رسَّخ مكانته باعتباره منصة حيوية للنهوض بقطاع النخيل والتمور على مستوى المنطقة والعالم.