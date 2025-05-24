شرطة أبوظبي توعي كبار المواطنين ببرنامج النقاط المرورية

نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين مبادرة لتوعية كبار المواطنين بمفهوم النقاط المرورية وذلك تجسيداً لأهداف عام المجتمع 2025 وضمن الاهتمام بتوجيه المزيد من الخدمات لكبار المواطنين الذين لعبوا دوراً أساسياً في نهضة الإمارة وتقديراً لجهودهم الرائدة تجاه الوطن.

وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن المبادرة تضمنت ورشة عقدت تقديراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها كبار المواطنين في المجتمع وبهدف تعزيز الوعي لديهم ببرنامج النقاط المرورية وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

مشيراً إلى أن الإحصائيات تبين أن فئة كبار المواطنين هي الأكثر التزاماً بالأنظمة المرورية من منطلق حرصهم على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، لافتاً إلى دورهم الفعال وتعاونهم مع الجهات المعنية في نشر الثقافة المرورية بمحيط الأسرة والمجتمع.