اتفاق لتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق في المنازل بأبوظبي

وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية تعاون لتفعيل الكشف المبكر عن الحرائق في المنازل، من خلال تركيب النظام الإلكتروني «حصّنتك للمنازل» وتشغيله وإدارته، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات السلامة الوقائية داخل المنازل في إمارة أبوظبي.

وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني: «نعمل عبر هذا المشروع على ترسيخ ثقافة السلامة الوقائية، وتحويل المنازل إلى بيئات أكثر أماناً واستعداداً للطوارئ، من خلال توفير بنية تحتية ذكية قادرة على رصد الحرائق في مراحلها الأولى، ما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عنها».

وأوضح العقيد الدكتور فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أن هذا التعاون يمثّل نقلة نوعية في تعزيز جاهزية المجتمع للطوارئ، حيث يمكننا من خلال دمج الأنظمة الذكية مع قدرات فرق الدفاع المدني تقليص زمن الاستجابة وتحقيق تدخلات أكثر فاعلية.

ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الجاهزية داخل المنازل، وتحفيز المجتمع على تبنّي ثقافة الوقاية كسلوك مجتمعي مستدام، بوصفها خط الدفاع الأول ضد المخاطر.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من الحرص على حماية الأرواح والممتلكات، من خلال نشر منظومة «حصّنتك للمنازل»، التي تمثل حلاً ذكياً يسهم في الكشف المبكر عن الحرائق والاستجابة الفورية، ما يقلل من الخسائر.