قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على سير العمل في «مرور الظفرة»

زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، بهدف الاطلاع على سير العمل، والوقوف على أداء العاملين، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتعزيز الأمن والأمان للمجتمع. واستمع إلى شرح من العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة عن جهود التحسين والتطوير والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات العمل الشرطي والمروري والجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات التي تقدم للمتعاملين، وأثنى على سير العمل ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، مؤكداً الحرص على جعل تجربة المتعامل متميزة وتفوق توقعاته من خلال إنجاز المعاملات بسرعة ودقة ومواصلة التميز والإبداع باستخدام أحدث الأدوات والاستغلال الأمثل لقدرات الكوادر البشرية في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا الجمهور بمنظومة العمل الشرطي.