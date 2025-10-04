«حوار أبوظبي» يناقش الانتقال العادل للعمالة في آسيا

عقد مسار «حوار أبوظبي» اجتماعاً لكبار المسؤولين في وزارات العمل من 16 دولة، ركز على تعزيز التعاون المستقبلي وحوكمة الانتقال العادل للعمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها في ممر آسيا، في ظل التحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وذلك تمهيداً للاجتماع الوزاري الثامن للمسار، والمقرر في شهر فبراير المقبل بدولة الإمارات، بصفتها الأمانة الدائمة للحوار.

شهد الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى اليومين الماضيين، مناقشة مجموعة من أوراق العمل المحورية التي تناولت تأثيرات التغير المناخي على انتقال العمالة، ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور المهارات في تعزيز الإنتاجية، إلى جانب استعراض أوضاع العمالة المؤقتة في اقتصاد المنصات.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، الأهمية الاستراتيجية للاجتماع لمواصلة مسيرة التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء.

وقالت إنه يعكس التزاماً مشتركاً بروح التعاون وتبادل الخبرات، ويبرهن الدور المحوري الذي يلعبه «حوار أبوظبي» منصةً رائدة للحوار الإقليمي والدولي، بما يساهم في صياغة سياسات عملية تحقق التوازن بين متطلبات أسواق العمل وحماية حقوق العاملين.