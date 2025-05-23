طحنون بن زايد ورئيس شركة «بلاكستون» يستعرضان التوجهات الاستثمارية

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية.وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»:

«التقيت ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، واستعرضنا التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما بحثنا الدور المتنامي لشركة بلاكستون في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها للتقنيات المالية، النقاش عكس توافقاً حول أهمية بلورة استراتيجيات استثمارية مرنة وطموحة تعزز الاستقرار وتدعم النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».