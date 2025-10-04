إطلاق المرحلة الثانية من «بادر» لتعزيز السلامة في المدارس



أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع منصة «ألف للتعليم»، المرحلة الثانية من مشروع «بادر» للتوعية التعليمية (2025–2029)، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى خلال الفترة من 2021 إلى 2024، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية لدى آلاف الطلبة في مدارس الإمارة.

وتركز المرحلة الجديدة من المشروع على التوسع في نطاق التطبيق ليشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة المستفيدة من المشروع وعددها 548 مدرسة، منها 173 مدرسة في أبوظبي، و375 مدرسة في بقية إمارات الدولة، وصولاً إلى استهداف 180,000 طالب في أبوظبي، و300,000 طالب على مستوى الدولة، وتدريب 6,000 معلم في أبوظبي، و13,000 على مستوى الدولة، إضافة إلى إداريي ومسؤولي الأمن والسلامة في المدارس، بما يعزز استدامة الوعي الوقائي في البيئة التعليمية.

ويعد مشروع «بادر» الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يقدم محتوى توعوياً مترابطاً يغطي جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ضمن نظام متكامل يرسخ مفاهيم الوقاية والسلامة في عقول الطلبة. ويتضمن المنهج التوعوي للمشروع محتوى تفاعلياً ثنائي اللغة يتناول موضوعات رئيسية، مثل الإخلاء والإنذار والإسعافات الأولية والحرائق والمواد الكيميائية الخطرة والمسؤولية المجتمعية الفردية. وستضاف دروس جديدة سنوياً ليصل إجماليها إلى 13 درساً لكل حلقة دراسية بحلول عام 2029. ويشكل مشروع «بادر» نموذجاً وطنياً رائداً في نشر ثقافة السلامة عبر التعليم، ويعكس الالتزام بدعم الجهود الوطنية لبناء جيل واعٍ ومؤهلٍ قادر على حماية نفسه ومجتمعه، ويعزز استدامة التنمية المجتمعية.

وشهدت المرحلة الأولى من «بادر» مشاركة 357 مدرسة من 372 على مستوى الدولة، واستفاد منها نحو 59,000 طالب، أكمل أكثر من 36,000 منهم البرنامج بالكامل، ما يعادل 96% من إجمالي المدارس المستهدفة على مستوى الدولة.