نثر 6.5 ملايين بذرة باستخدام الطائرات بدون طيار

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، استكمال تنفيذ أحد أكبر برامج نثر البذور النباتية المحلية في المحميات الطبيعية لموسم 2025. وبلغ عدد البذور التي تم نثرها نحو 6.5 ملايين بذرة، وذلك باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار المصممة خصيصاً لهذا الغرض بالتعاون مع شركة ديندرا العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز استدامة التنوع النباتي الطبيعي، وتحسين حالة الغطاء النباتي والمراعي في إمارة أبوظبي من خلال تبني أحدث التقنيات المبتكرة في تنفيذ البرامج البيئية.

ويُنفذ البرنامج من قبل فريق متخصص من الكفاءات الفنية والخبرات الوطنية الشابة اعتماداً على دراسات علمية دقيقة لتقييم حالة الغطاء النباتي في المحميات مع مراعاة طبيعة التربة ومواءمتها مع الأنواع النباتية المستهدفة.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، إن الهيئة تمكنت بنجاح وفي وقت قياسي من تنفيذ أحد أكبر برامج نثر البذور في الإمارة، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي.