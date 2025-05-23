«الهلال» يكرّم الفائزين بجائزة عون للخدمة المجتمعية

كرّم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، الفائزين بجائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مسرح مدرسة الجاهلي.

وتعد جائزة «عون للخدمة المجتمعية» إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة، بهدف غرس ثقافة التطوع وترسيخ القيم الإنسانية في نفوس الطلبة، من مختلف المراحل التعليمية، بدءاً من رياض الأطفال ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي.

وتركز الجائزة على مجالات إنسانية متعددة، أبرزها دعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام، والاهتمام بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، إلى جانب تحفيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز التلاحم والتكافل الاجتماعي.

وشهدت الدورة الحالية للجائزة مشاركة 40 مدرسة ومؤسسة تعليمية من منطقة العين، تنافست فيما بينها على 65 جائزة من خلال تقديم مبادرات مبتكرة تترجم الأهداف السامية للجائزة، حيث تم تكريم نخبة من الفئات البارزة، من بينها: «ولي الأمر المتميز»، و«الطالب المبتكر»، وأعضاء فريق «نبراس»، لما قدموه من جهود نوعية أسهمت في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، إن جائزة عون للخدمة المجتمعية، تستهدف تنمية ثقافة التطوع ونشر الخير بين أبنائنا الطلبة وزرع القيم النبيلة باعتبارها واجباً وطنياً وإنسانياً.