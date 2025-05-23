تعاون تدريبي بين «أكاديمية أنور قرقاش» و«دراية للمتحدثين»

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع «دراية للمتحدثين»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب الإعلامي وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي على الساحة العالمية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، فيما وقعها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وهند خليفات، الرئيس التنفيذي لــ«دراية للمتحدثين».

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنفيذ برامج تدريبية نوعية في مجالات الإعلام والتواصل، وتبادل الاستشارات الإعلامية، وتنظيم فعاليات مشتركة تشمل الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية جديدة ومواكبة تحديث البرامج الحالية، بما يتماشى مع متغيرات قطاع الإعلام.