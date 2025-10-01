برعاية منصور بن زايد.. نهيان بن مبارك يفتتح «الملتقى العلمي العالمي 2025»

والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وخلفان المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، ومحمود العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية لدى جهاز أبوظبي للمحاسبة.
ويستقطب الملتقى، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أكثر من 2000 مشارك ومشاركة يمثلون أكثر من 45 دولة، حيث تستعرض نخبة من المواهب الصاعدة مشاريع ابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في القاعات من 7 إلى 10 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات العلمية والورش التفاعلية التي تغطي مجالات متنوعة، إلى جانب أنشطة ثقافية واجتماعية تسهم في توسيع آفاق المشاركين، وبناء جسور للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم. ويستمر الملتقى حتى الأول من أكتوبر 2025، حيث يشهد الحضور والزوار تجربة علمية ملهمة تُسهم في إعداد جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.