اقتراب التشغيل الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دوائر أبوظبي

أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي عن اقتراب الوصول إلى نطاق التشغيل الكامل في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى جميع الدوائر الحكومية، في خطوة تُسهم في تعزيز رؤية الحكومة لإعادة ابتكار أسلوب تقديم الخدمات الحكومية للأفراد، وذلك مع استعدادها للكشف عن منصة «تم 4.0»، خلال مشاركة دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في معرض جيتكس 2025 في أكتوبر.

وتُعدُّ «تم 4.0» أحدث منصة حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع، عبر خدمات مصممة لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات متكاملة بشكل استباقي.

وتتميز المنصة بقدرتها على تنسيق الخدمات الحكومية بذكاء، وتقديمها بشكل يمكن توقع نتائجها عبر تقنيات التعلم الآلي، إضافة إلى توفيرها مساعد افتراضي متعدد اللغات، يقدم إرشاداً شخصياً يتناسب مع احتياجات كل متعامل.

إضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة على المعالجة للقرارات الروتينية بما يمكن توقع نتائجها مثل الموافقات والامتثال، ما يلبي إنجاز المعاملات بخطوات أسهل على المتعاملين، ويمكّن موظفي الحكومة من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «إن الهدف يتمثل في بناء حكومة تتميز بالسهولة والذكاء والقدرة على الاستجابة، حكومة تضاهي التكنولوجيا التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، حيث إن منصة «تم 4.0» تجسد هذه الرؤية بشكل عملي وواضح».