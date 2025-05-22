نهيان بن مبارك: مشاعر أخوية عميقة بين الإمارات ولبنان

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل العشاء السنوي الذي نظمته الجامعة الأمريكية في بيروت بفندق الإنتركونتيننتال في العاصمة أبوظبي، احتفاءً بخريجيها المقيمين في دولة الإمارات، وتأكيداً على عمق الروابط الأكاديمية والثقافية بين البلدين الشقيقين.كما حضر الحفل الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني.

والدكتور ريمون صوايا، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت وعميد كلية الطب، وفؤاد دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الإمارات، إلى جانب المهندس خليل جودي، رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت - فرع أبوظبي، ونخبة من خريجي الجامعة وشركائها.

وفي مستهل الحفل، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة قال فيها: «أحييكم، وأرحب بكم جميعاً، في هذا الاحتفال المتجدد، هنا في الإمارات، بالجامعة الأمريكية في بيروت، هذه الجامعة العالمية العريقة، التي تقف اليوم، وبعد مرور ما يقرب من (160) عاماً على تأسيسها - جامعة قوية وناجحة، تعكس بإنجازاتها المتواصلة، ما نعرفه عن شعب لبنان الشقيق، من قدرة وكفاءة.

وحرص على الإسهام النشط في إنجازات التطور العالمي».ونوّه معاليه إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتعبير عن عمق المشاعر الأخوية التي تربط دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية، مؤكداً أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمودة والأخوة الصادقة.

وأشار معاليه إلى أن الجامعة الأمريكية في بيروت تمثل نموذجاً ريادياً في التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، ولها دور فاعل في التفاعل مع المجتمعات محلياً وعالمياً. ولفت معاليه إلى ما يتمتع به خريجو الجامعة من كفاءة عالية في الإمارات.