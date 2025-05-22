مؤتمر «يوم التحكيم» يستعرض في أبوظبي مستقبل تسوية النزاعات

اختارت نقابة المحامين الدوليين مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بها، يومي 28 و29 يناير 2026، وذلك وفق بيان صحفي صادر أمس عن «أبوظبي العالمي».

ويُعد يوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين حدثاً بارزاً على أجندة التحكيم العالمية؛ إذ يجمع نخبة خبراء التحكيم، وكبار المتخصصين في الشؤون القانونية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى لرسم مستقبل تسوية النزاعات الدولية.

ويؤكد انعقاد هذا الحدث العالمي في أبوظبي الأهمية المتزايدة التي تحظى بها عاصمة الإمارات و«أبوظبي العالمي» كمركز عالمي للتحكيم.

ويتميز «أبوظبي العالمي» بإطار تحكيم متطور وبنية تحتية متقدمة، ومرافق حديثة ومتطورة لجلسات الاستماع، إلى جانب إطاره التنظيمي الدولي القائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي؛ حيث رسّخ مكانته كمنصة موثوقة لتسوية النزاعات المعقدة عبر الحدود الدولية.

وتتميز محاكم «أبوظبي العالمي» بسمعة مرموقة باعتبارها محكمة شاملة تشرف على إجراءات التحكيم فيه، وتُعرف بكفاءتها في الفصل في القضايا التجارية والمالية عالية المخاطر بكفاءة وفعالية.