«أبوظبي للتنمية» يدشن مشروع تطوير الأنظمة الزراعية في كاراكالباكستان

دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروع تطوير نظم الإنتاج الزراعي في كاراكالباكستان - أوزبكستان، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مواقع المشروع الممول من الصندوق، وذلك تحت عنوان «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان».

يُعد المشروع ثمرة تعاون مشترك، ويتم تنفيذه بالتعاون مع حكومة أوزبكستان ممثلة بوزارة البيئة وحماية البيئة والتغير المناخي، ووزارة الزراعة - إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، والمركز الدولي للابتكار في حوض بحر الآرال، ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية. تم التدشين خلال حفل رسمي حضره محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.