بحث التعاون بين شرطة أبوظبي والشرطة الملكية الكندية

التقى اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، مايك دوهام المفوض العام للشرطة الملكية الكندية.

العمل الشرطي

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني. حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبد الله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.

والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد دكتور سلطان عبيد النعيمي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعميد مستشار نجيب لكداس.