مجلس الإمارات لريادة الأعمال يناقش مستهدفات الحملة

عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل لتمكين الشباب من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ونوه بضرورة مساهمة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.

وناقش الاجتماع مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تسعى إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال ودعمهم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة مساهمة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافس عالمياً.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لدعم ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأهيل الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر التدريب، والدعم، والتمويل، والتمكين التشريعي.

ويتشكل مجلس الإمارات لريادة الأعمال من عضوية كل من: مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية والحكومية بوزارة المالية، والدكتور فيصل محمد العلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسلامة الحاج العوضي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ لمكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق بالمصرف المركزي، وشاكر زينل كرمستجي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، ودلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية سوق العمل بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، وفاطمة آل علي، مدير مؤسسة رواد بالتكليف في الشارقة بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام الغرفة الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومحمد محمود المحمود، مساعد المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وعبدالله بن طوق عبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة.