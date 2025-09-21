«مياه وكهرباء الإمارات»: نعمل على دمج حلول عالمية للطاقة المتجددة

سلطت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الضوء على دورها الرائد في تسريع جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، فمن خلال التكامل الاستراتيجي بين الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقنيات التخزين المتقدمة، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، تحقق شركة مياه وكهرباء الإمارات انخفاضاً ملموساً في الانبعاثات مع الحفاظ على موثوقية النظام ومرونته.

وتبذل شركة مياه وكهرباء الإمارات جهوداً كبيرة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، ودعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي التي أطلقتها دائرة الطاقة، لتلبية 60 % من الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر خالية من الكربون بحلول عام 2035.

وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات بحلول 2030، خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الكهرباء بنسبة 54 %، لتصبح نحو 150 كجم/ ميجاوات/ ساعة مقارنة بـ 330 كجم/ ميجاوات/ ساعة عام 2019، إضافة إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه المحلاة بنسبة 94 %، إلى أقل من 0.6 كجم/م³، مقارنة بـ 11.5 كجم/م³ عام 2019.

وقال المهندس عيسى الزرعوني، المدير التنفيذي لدائرة عمليات الشبكة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «في يوم الانبعاثات الصفرية، تدرك شركة مياه وكهرباء الإمارات أهمية تطوير النظام بشكل ملموس لتتمكن من تحقيق أهداف إزالة الكربون، حيث نعمل على دمج حلول عالمية للطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، وفصل عمليات توليد الكهرباء عن إنتاج المياه من خلال استخدام تقنية التناضح العكسي، مع ضمان موثوقية الشبكة وأمن الطاقة.

تسهم هذه المبادرات في تمكيننا من خفض الانبعاثات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لدعم الاقتصاد في إمارة أبوظبي، بالتزامن مع الجهود المبذولة في زيادة القدرات الإنتاجية النظيفة والمستدامة وتطوير العمليات التشغيلية في النظام الكهربائي، نواصل التركيز على الكفاءة والمرونة وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بما في ذلك هدف استراتيجية الطاقة النظيفة 2035، ومبادرة الحياد المناخي 2050».