«قضاء أبوظبي» تعزز وعي الأسر بأساليب مبتكرة

تنظم دائرة القضاء في أبوظبي فعاليات أسرية متواصلة، بالتزامن مع يوم الأسرة العالمي، الذي يصادف 15 مايو من كل عام، وذلك بهدف تعزيز القيم المجتمعية، وتعميق الروابط الأسرية، تماشياً مع أهداف «عام المجتمع 2025»، بما يدعم ترسيخ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في إطار الاهتمام، الذي توليه الدائرة لدعم الحفاظ على كيان الأسرة، عبر تكثيف برامجها ومبادراتها التوعوية المبتكرة، التي تتناسب مع كل أفراد الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستدامة البرامج الداعمة لتحقيق استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع مترابط ومتماسك، بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على الساحة العالمية.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بيوم الأسرة العالمي، والتي تستمر 3 أيام في مركز غاليريا التجاري بجزيرة المارية في أبوظبي، ركناً للاستشارات والدردشة الأسرية المقدمة من قبل الموجهين الأسريين في دائرة القضاء، بالإضافة إلى ورش تفاعلية حول أهمية الأسرة والأبوة الإيجابية، لتعزيز جودة الحياة الأسرية، فضلاً عن ركن للأطفال، يحمل عنوان «عالم الطفل المبدع»، والذي يوفر أنشطة ترفيهية وتفاعلية ومسابقات للأطفال في أجواء أسرية مليئة بالبهجة والسعادة.