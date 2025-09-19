«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من نقابة المحامين في بريطانيا

استقبلت دائرة القضاء - أبوظبي، وفداً من مجلس نقابة المحامين في بريطانيا، في زيارة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون القانوني، وتبادل الخبرات المهنية، والاطلاع على التجربة المتقدمة التي رسختها أبوظبي في تطوير منظومتها القضائية والعدلية، بما يواكب أرقى المعايير الدولية.

واطلع الوفد على باقة من الخدمات القضائية الرقمية والذكية، التي تمكّن المحامين والمتقاضين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، بما في ذلك قيد الدعاوى، وتقديم المذكرات، ومتابعة القضايا إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

كما جرى استعراض أبرز التجارب والممارسات في مجال تنظيم مهنة المحاماة، وآليات تطوير الكفاءات القانونية، من خلال التدريب المستمر، وبرامج التطوير المهني، بما يدعم ترسيخ القيم المهنية، وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في العمل القانوني.

وتعرّف الوفد إلى الخدمات المتقدمة التي توفرها دائرة القضاء في أبوظبي للأجانب، ومن بينها الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والتي تلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب، من الأفراد والشركات، مع ضمان تبسيط إجراءات توثيق المستندات، وتجاوز عائق اللغة، الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة.

كما اطلع على تجربة محكمة الأسرة المدنية، الأولى من نوعها في المنطقة، والمختصة بالنظر في النزاعات الأسرية الخاصة بالأجانب.