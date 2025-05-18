تخريج 88 منتسبة بدورات تأهيل شرطي في أبوظبي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ (63) التي تضم 88 مستجدة بإدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأعرب العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، عن الاعتزاز بتخريج دفعة جديدة من الخريجات بعد تأهيلهن في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني التي تضمنت الجوانب المعرفية والعلوم الأمنية والشرطية على المستويين الأكاديمي والميداني، ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية وفي إطار حرصها على تأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها.