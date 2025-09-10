«طاقة أبوظبي» و«غولدمان ساكس» تتعاونان لتحديث البنية التحتية للمياه

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها بين جهة حكومية في الإمارة ومؤسسة غولدمان ساكس إنترناشونال، وذلك بهدف بحث سبل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتنفيذ مشاريع مشتركة لتحديث البنية التحتية للمياه. وتشمل مجالات التعاون: نشر تقنيات المعالجة المتقدمة، تعزيز مرونة الشبكات، وبحث خيارات تسييل الأصول مع إتاحة المجال لرأس المال الخاص لتمويل المشاريع الحيوية.

جاء توقيع المذكرة خلال زيارة قام بها وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والمياه، ودعم مسيرة التحول في القطاعين عبر استكشاف أحدث الحلول والتقنيات الداعمة للاستدامة والابتكار.

وشملت جولة الوفد ولايات كاليفورنيا، وتكساس، وميتشغان، وماساتشوستس، ونيويورك، حيث عقد لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين، ومؤسسات بحثية، وشركات تكنولوجية، وحاضنات ابتكار، ومراكز استثمارية.

وتركزت المباحثات حول تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية والتشغيلية، والتعاون في البنية التحتية المتقدمة، والنماذج التنظيمية المستدامة، وتوظيف التقنيات الرقمية، وتضمنت المناقشات التشريعات المنظمة للشبكات الذكية.

والطاقة المتجددة في الزراعة، وأمن واستقرار الشبكات، والتعاون البحثي في تخزين الطاقة والمواد المتقدمة، وتجارب إدارة المياه والبنية التحتية الذكية، بالإضافة إلى مبادرات التكنولوجيا النظيفة وتمويل المشاريع المستدامة.

وبحث الوفد آفاق تطوير منصة «AD.WE» الرقمية التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع شركتي «إيه آي كيو» و«بريسايت»، حيث تم استعراض المنصة خلال اللقاءات باعتبارها منظومة وطنية متقدمة تدعم التحول الرقمي وترتكز على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لإدارة الموارد الحيوية بكفاءة عالية.