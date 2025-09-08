مناقشة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي، الذي يحل في 7 سبتمبر من كل عام، ملتقى بعنوان «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي، في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.

وتحدث في الملتقى، الذي نُظم بشكل افتراضي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والسفيرة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وإلينا اوتامندي المديرة العامة للعلاقات الدولية وشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الإسبانية، وإيراكلي بيريدزي رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والمستشار الدكتور أحمد محمد الكعبي ممثل عن جهاز الشرطة الخليجية، وداني فان إلثيوس من منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول».