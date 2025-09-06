مؤتمر «تريندز» ينظم 13 جلسة حوارية وورشة عمل شبابية

أكدت 13 جلسة حوارية وورشة عمل شبابية، نظمها مجلس شباب «تريندز للبحوث والاستشارات» بالتعاون مع مجالس الشباب في أبوظبي، أن إشراك الشباب في صياغة الحلول المائية المستدامة يُعد خطوة استراتيجية نحو ضمان مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

وقد شكّلت هذه الفعاليات، التي عُقدت على هامش المؤتمر السنوي الخامس للأمن المائي المستدام، منصة لإبراز الابتكار الشبابي، واستعراض مشاريع وأفكار عملية تستجيب لتحديات ندرة المياه.

وتناولت جلسة الأنظمة الذكية والزراعة المستدامة دور الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في دعم الزراعة المستدامة بإمارة أبوظبي، عبر تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.

وفي جلسة الخريطة الهيدروجيولوجية للإمارات تم عرض مشروع تجربة رائدة لرسم خريطة هيدروجيولوجية شاملة لدولة الإمارات، تمكن صناع القرار من فهم أدق للموارد المائية الجوفية وكيفية إدارتها بكفاءة.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات علمية متينة تسهم في التخطيط المستقبلي للأمن المائي.

وناقشت جلسة الموارد المهملة كيفية تحويل الموارد البيئية المهملة، التي تشكل تهديداً لأمن المياه، إلى فرص ابتكارية يمكن أن تعزز الاستدامة.

وقدمت ورشة التناضح العكسي عرضاً عملياً لتقنية التناضح العكسي ودورها في تعزيز استدامة الموارد المائية عبر تحلية المياه بكفاءة عالية.

ناقشت جلسة حماية مستقبلنا المخاطر البيئية الناجمة عن تلوث مياه البحر وأثرها المباشر على الأمن المائي.

واستعرضت جلسة الذكاء الاصطناعي والأمن المائي التطبيقات المتعددة للذكاء الاصطناعي في مراقبة الموارد المائية وإدارتها بكفاءة، بدءاً من التنبؤ بالطلب وصولاً إلى تحسين شبكات التوزيع وتقليل الفاقد.

وأكدت جلسة تجربة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أن مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يمثل نموذجاً تعليمياً وتوعوياً فريداً في مجال نشر ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، حيث عرضت التجربة كيفية المزج بين البحث العلمي والتثقيف البيئي لتعزيز الوعي المجتمعي.

تمكين

وبيّنت جلسة صناع التغيير أهمية تمكين الشباب ليكونوا صناع تغيير في قضايا الأمن المائي، من خلال أنشطة ومغامرات عملية تعزز مهاراتهم القيادية والإبداعية، وشددت على دور التجارب الميدانية في بناء وعي عميق بقضايا المياه.

وأكدت ورشة عادات مستدامة لحفظ المياه أن بناء عادات يومية بسيطة وفعالة لحفظ المياه يمكن أن يشكل فارقاً ملموساً في تعزيز الأمن المائي.

وأوضحت جلسة فرص ريادة الأعمال أن الابتكار وريادة الأعمال في مجال المناخ والمياه يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام. وذكرت جلسة رحلة تقنيات تحلية المياه أن تحلية المياه تُعد من أهم الحلول الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة في المنطقة.

وشددت جلسة الشباب قادة التغيير في الأمن المائي على أن الشباب هم المحرك الرئيسي للابتكار في مجال الأمن المائي.

وأكدت جلسة التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية أن التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية تعد أدوات فعالة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة، عبر تطوير محاصيل أكثر تحملاً للجفاف وأعلى إنتاجية.