سيف بن زايد يكرّم شرطياً من رأس الخيمة تقديراً لشجاعته

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العريف أول أحمد علي البلوشي، من مرتب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تقديراً لشجاعته وتميزه في العمل الميداني وتفانيه في القيام بواجبه الوطني، وسرعة استجابته وكفاءته في أداء المهام الميدانية.

وسلّم سموه ميدالية التميز الوظيفي للعريف البلوشي، مثمناً شجاعته وإخلاصه وحسن تصرفه، في حماية الأشخاص والممتلكات، وتعزيز منظومة الأمن والأمان.

مقدونيا

من جهة أخرى، التقى سموه بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية بجمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل الشرطي والأمني، وسبل تعزيزها، بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين، وتطوير التعاون البنّاء لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين.

كما تم تناول الشراكة القائمة بين الجانبين في مجالات العمل الأمني والشرطي، ومناقشة أوجه تطوير قنوات العمل المشترك، وتوسيع مجالات التبادل المعرفي والتقني.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي، وتكامل الجهود بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضرورة تبني حلول مبتكرة، وشراكات فعالة، تسهم في حماية المجتمعات، وتعزيز أمنها واستقرارها في ظل المتغيرات المتسارعة.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ريتشارد تشامبرز، قائد الشرطة في نيوزيلندا، وبحثا سبل الارتقاء، بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في الميادين الأمنية والشرطية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل العمل الدولي، لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يخدم المجتمعات ويعزز أمنها المستدام.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء الدكتور ريتشارد كاي، السفير النيوزيلندي لدى الدولة.