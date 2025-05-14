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شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع نيوزيلندا

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البيان

أبوظبي

التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، ريتشارد تشامبرز، مفوض ورئيس الشرطة النيوزيلندية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبد الله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.