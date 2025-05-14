«أبوظبي لإدارة المواد الخطرة» يطلق هويته المؤسسية

أطلق مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة هويته المؤسسية، التي تعكس التوجهات الاستراتيجية الطموحة للمركز ورؤيته المستقبلية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تنفيذ رؤيته المتمثلة بحماية المجتمع والبيئة، والحفاظ على إمارة أبوظبي آمنة، من خلال قدرتها على إدارة المواد الخطرة.

وكشف المركز عن هويته المؤسسية، التي ترتكز على أهداف تشمل: وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل، تعزيز الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة، التمكين وبناء القدرات في هذا المجال، وتعزيز الجاهزية المؤسسية. ويستلهم الشكل المثلث المعايير العالمية المتبعة من الجهات العالمية المعنية في إدارة المواد الخطرة، وتمثل الأضلع الخارجية عنصر الاحتواء والحماية.