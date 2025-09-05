هزاع بن زايد: «أبوظبي للصيد والفروسية» منصة للتعريف بإرثنا العريق

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الثانية والعشرين، التي تُنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، تحت شعار «تراث يتجدد»، في مركز «أدنيك» أبوظبي وتستمر حتى 7 سبتمبر الجاري.

واطّلع سموه، خلال جولته بعدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والعالمية على أبرز ما تضمه من منتجات وابتكارات في مجالات الصيد والفروسية والتخييم، وأقسام الحرف اليدوية والتقليدية والفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب عدد من المبادرات والجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات المشاركة للحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أهمية المعرض باعتباره منصة دولية متكاملة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في رياضات الصيد والفروسية والتخييم لاستعراض أحدث منتجاتها، إلى جانب دوره في إبراز الحرف التقليدية والفنون الشعبية، والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتعزيز حضورها ومكانتها بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع أهداف مبادرة «عام المجتمع» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز روح الترابط والتماسك المجتمعي.

جهود

ونوّه سموه بالجهود التي تبذلها الجهات المنظمة والمشاركة في النسخة الحالية من المعرض، ودورها في تعريف الأجيال الناشئة بجوانب الموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات، واستقطاب هواة الصيد والفروسية والتخييم إلى العاصمة أبوظبي، بما يسهم في إبراز هذه الرياضات وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة إقليمياً ودولياً على صعيد الحفاظ على الموروث التراثي والشعبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «قمنا بجولة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ 22، حيث المشاركات الإماراتية والإقليمية والدولية الواسعة تؤكد نجاح هذه المنصة المهمة في التعريف بالإرث الإماراتي العريق ونقله إلى الأجيال ونشر قيم الاستدامة البيئية في المنطقة والعالم».

رافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، كلّ من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من المسؤولين.

معروضات

كما زار المعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وقام سموه بجولة في المعرض، الذي يستقطب 68 بلداً للمشاركة في 15 قطاعاً، واطلع على أحدث معروضات الحدث التي تبرز الابتكار والاستدامة والحفاظ على التراث.

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجودة تنظيم الحدث والمشاركة الدولية الواسعة فيه، ما يسهم في ترسيخ مكانة المعرض وأهميته الثقافية على الساحة العالمية.

كما زار المعرض معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واطَّلع معاليه خلال الزيارة على مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات الخاصة بتربية الصقور ورياضتي الصيد والفروسية.

وأثنى على الجهود المبذولة لاستخدام أحدث التجهيزات المتقدمة والحلول المبتكرة في تجسيد الإرث الثقافي لدولة الإمارات، وتلبية احتياجات الصيد والفروسية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بفريق تنظيم المعرض لنجاحه في تقديم حدث بمستوى عالمي، يُسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم الابتكار، ويؤكد مكانة المعرض منصة دولية رائدة تستقطب مشاركة عريضة من مختلف أنحاء العالم.

وكشفت النسخة الـ 22 من المعرض، عن أحدث الابتكارات في الأسلحة النارية والبصريات الدقيقة، حيث عرضت شركات عالمية بنادق ومسدسات ومناظير متطورة تجمع بين التقنية العالية والدقة في الأداء، لتعكس التطور المستمر في تصميم معدات الصيد والرماية على المستوى الدولي، وتؤكد مكانة المعرض منصة رئيسية لعرض أحدث التطورات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.