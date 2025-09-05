الإمارات تستعرض بمؤتمر خليجي تجربتها في الإسكان المستدام

شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي ترأسه المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من مختلف دول المجلس. وحظي المؤتمر بحضور واسع من وفود الدول الأعضاء، حيث ناقش المشاركون أبرز التوجهات المستقبلية في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة، وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وشارك مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في جلسة حوارية متخصصة بعنوان: «نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون»، تناولت محاور متعددة منها توظيف التكنولوجيا الذكية في المشروعات السكنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض السياسات والتشريعات الداعمة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة. وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية إنشاء منصة معرفية خليجية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب، بما يعزز التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لمواطني دول المجلس. وأكد أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الإسكان الذي يمثل ركيزة محورية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأشاد بما حققه التعاون الخليجي من خطوات متقدمة في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً تطلع الإمارات إلى مواصلة التنسيق الفاعل ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس. وأضاف: «إن التعاون الخليجي في قطاع الإسكان يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة الخليجية، وبناء بيئة سكنية متكاملة تحقق الأمن الاجتماعي وتدعم تطلعات التنمية المستدامة في دول المجلس».

وأوضح أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في مجال الإسكان المستدام، حيث نجحنا في تطوير مشاريع عصرية تعتمد على الحلول الذكية والتصاميم الصديقة للبيئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، لافتاً إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستدامة ضرورة وليست خياراً، وتعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء في مجلس التعاون لتعزيز التكامل الخليجي، وتطوير حلول مشتركة تحقق رفاه المواطن الخليجي.

وقال: «حققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال الإسكان، تمثلت في توفير آلاف المساكن الحديثة للمواطنين، وتبني نماذج مبتكرة تراعي كفاءة الطاقة والاستدامة، ما جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية بمجال جودة الحياة وتخطيط المجتمعات العمرانية».