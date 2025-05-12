وصل إلى العاصمة أستانا في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة كريمة من قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار أستانا الدولي أولجاس بيكتينوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ويجري سموه مباحثات مع القيادة الكازاخستانية بهدف تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، إلى جانب بحث تطوير الشراكات الاستراتيجية الثنائية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، ويعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.

ويرافق سموه خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان وفد رسمي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.