شرطة أبوظبي تكرّم منتسبي الدوريات الأمنية المتميزين

كرّمت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي المنتسبين المتميزين في العمل الأمني الميداني بمديرية المرور والدوريات الأمنية.

حضر التكريم العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية.

وأكد العقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أهمية دور اللجنة في رفع كفاءة العمل الأمني الميداني، وتعزيز جاهزية الدوريات في الحفاظ على الأمن والاستجابة السريعة وتحسين آليات التعاون بين مختلف الإدارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق استجابة شاملة وفعالة وتحليل طبيعة البلاغات الواردة، بهدف تحسين توزيع وانتشار الدوريات في المناطق الحيوية.

وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً على تحليل الأداء الميداني للدوريات، من خلال دراسة مؤشرات الأداء وتقييم كفاءة الاستجابة الأمنية في مختلف المناطق واقتراح وتطبيق خطط تطويرية لتحديث أساليب العمل، وتقديم توصيات لتحسين توزيع الدوريات، واستخدام الموارد البشرية والتقنية بكفاءة.