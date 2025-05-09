منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين بالجائزة بدورتها الثامنة عشرة 2025، إحدى «مؤسسات إرث زايد الإنساني»، ومنحت جائزة الشخصية التربوية الاعتبارية، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وذلك تقديراً لجهود سموه وإسهاماته البارزة في دعم مسيرة قطاع التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً، وبلغ عدد الفائزين 48 فائزاً وفائزة، ومن بين الفائزين 3 أسر إماراتية متميزة، فازت في الدورة الحالية، تقديراً لجهودهم في دعم تميز مسيرة أبنائهم، بالإضافة إلى فوز باحثين ومؤسسات من أمريكا وفرنسا والمغرب.

تقدير

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى الشيخ منصور بن زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، على منحنا لقب «الشخصية التربوية» في الدورة 18 من الجائزة، ونبارك لجميع الفائزين من الإمارات والعالم، مثمنين دور هذه المؤسسة الوطنية في النهوض بقطاع التعليم والمساهمة في دعمه وتطويره».

وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، تنظم الأمانة العامة للجائزة حفلاً لتكريم الفائزين 29 مايو الجاري، وذلك بفندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال في أبوظبي.

وفاز في مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي تطرح لأول مرة على مستوى العالم، لتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية في رعاية وتمكين الطفولة المبكرة، فئة البحوث والدراسات على مستوى العالم، الدكتور ألكسندر إيبل أستاذ مشارك في الاقتصاد والتربية بكلية المعلمين جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بحث بعنوان «قضية محو الأمية والحساب الأساسيين في البلدان منخفضة الدخل»، والدكتورة فيليبا دي كاسترو مستشارة أولى بقسم البحث والأدلة والتعلم بمنظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بحث بعنوان «عشر سنوات من بناء العقول: تجميع الأدلة حول الاستخدام والتأثير حتى الآن»، وعن فئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، فاز كل من: ستيفاني سيل مؤسسة «بلانيت إنفانت آند ديفيلوبمنت» بالجمهورية الفرنسية، عن مشروع «مركز الرعاية النهارية المجتمعي لرعاية الأطفال دون سن الثالثة في كمبوديا لعمال مصانع الملابس»، والممول من قبل صندوق التنمية الاجتماعي الياباني، من خلال البنك الدولي، ونسرين بن عبد الجليل مدير عام المؤسّسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بالمملكة المغربية، عن مشروع «المؤسّسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي».

وأكد حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أن التعليم يحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، إذ شكلت مسيرة التعليم منذ انطلاقها، أحد الركائز الأساسية لمسيرة الاتحاد، ومنذ ذلك الوقت، وقطاع التعليم يحقق نقلات نوعية على صعيد بناء الكفاءات والكوادر المعتزة بهويتها الوطنية، والفخورة بمكتسبات الوطن ومنجزاته في مختلف مجالات التنمية التي تشهدها الدولة.

وأضاف الهوتي أن جائزة خليفة التربوية، وباعتبارها إحدى «مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني»، تترجم توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني. وأشاد الأمين العام للجائزة، بالتفاعل المعرفي والميداني الواسع مع الدورة الثامنة عشرة للجائزة 2025، حيث تلقت الجائزة ترشيحات من أكثر من 48 دولة، من مختلف أنحاء العالم.