قائد شرطة أبوظبي يحضر برامج تدريبية في مديرية المرور والدوريات

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مديرية المرور والدوريات الأمنية، حيث التقى بالضباط والأفراد، واطلع على عدد من البرامج التدريبية والتطبيقات الميدانية التي تنفذها المديرية، في إطار خططها لتعزيز الكفاءة الميدانية ورفع الجاهزية لدى المنتسبين.

وتابع معاليه جانباً من التدريبات العملية التي نفذتها الفرق المشاركة، والتي شملت تمارين ميدانية تحاكي الواقع في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، مثل تفتيش المركبات، وضبط المطلوبين، وعمليات السيطرة الميدانية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مواصلة الارتقاء بقدرات الكوادر الشرطية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المديرية في تطوير البرامج التدريبية المبتكرة، التي تسهم في تمكين المنتسبين من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل الشرطي والأمني.