إطلاق جائزة «الخوذة الذهبية» بأبوظبي

أطلقت دائرة البلديات والنقل، من خلال بلدية مدينة أبوظبي، الدورة الرابعة من جائزة «الخوذة الذهبية»، تشجيعاً للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة على الارتقاء بممارسات السلامة والصحة والبيئة في المواقع الإنشائية إلى مستويات متقدمة تواكب العصر، وذلك عبر الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة للجميع.

وتتلقى البلدية طلبات المشاركة في الجائزة خلال الفترة من 7 مايو وحتى 7 يوليو 2025، حيث يمكن لشركات البناء والإنشاء بأبوظبي «المقاولين والاستشاريين» والعاملين فيها التقدم للمشاركة في فئات الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني:

.وتهدف الجائزة إلى خلق مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة، لتحسين وتطوير إجراءات وممارسات وأنظمة السلامة والصحة في قطاع البناء والإنشاء، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز ورفع الثقافة والوعي في مجال السلامة والصحة والبيئة، والحد من الحوادث والإصابات المهنية وتلف الممتلكات.

وتعد الجائزة محفّزاً إيجابياً للمسؤولين عن المواقع الإنشائية لتطوير أدائهم، واتباع أفضل السبل للمحافظة على سلامة العمال، وتطبيق المعايير السليمة والمتعارف عليها للسلامة والصحة والبيئة في المشاريع كافة.