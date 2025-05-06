«الشؤون الإسلامية» تنجز المرحلة الأولى من «نزرع مسايدنا»

أتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة زراعة 10.000 شتلة في محيط المساجد بأبوظبي، أسهم بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كوقف خيري دعماً لمبادرة «نزرع مسايدنا»، التي أطلقتها الهيئة لزراعة الأشجار حول المساجد، بهدف زيادة الرقعة الخضراء، والمساهمة في تعزيز البيئة المحلية، ودعم التنوّع الحيوي، تماشياً مع مبادرة البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».

وأكَّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، اكتمال المرحلة الأولى من المبادرة من خلال زراعة 3.684 شتلة في أبوظبي، و3.683 شتلة في منطقة العين، و2.633 شتلة في منطقة الظفرة، توزَّعت بين أشجار الغاف والسدر التي تتلاءم مع البيئة في الدولة.