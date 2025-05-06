خالد بن محمد يشهد حفل توزيع جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025، الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

ويُجسد تنظيم هذا الحفل أهمية تعزيز الحوار الفكري والتبادل الإبداعي، من خلال دعم مشاريع الهندسة والتصاميم المعمارية كركائز أساسية للتنمية المستدامة والدبلوماسية الثقافية.

وترتكز مسيرة أبوظبي في تطوير مشهدها المعماري والثقافي إلى عقود من الاستثمار المدروس، شملت الحفاظ على الموروث العمراني عبر مشاريع مثل ترميم قصر الحصن والمجمع الثقافي، إلى جانب تطوير معالم معمارية عالمية حديثة مثل متحف اللوفر أبوظبي من تصميم المعماري جان نوفيل (الحائز على جائزة بريتزكر عام 2008).

ومتحف زايد الوطني من تصميم المعماري نورمان فوستر (الحائز على الجائزة عام 1999)، ومتحف جوجنهايم أبوظبي من تصميم المعماري فرانك غيري (الحائز على الجائزة عام 1989).

وتعكس هذه المشاريع التزام أبوظبي طويل الأمد بتشكيل مشهد حضري غني ثقافياً وشامل يعكس خصوصية الدولة ويواكب متطلبات العصر، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتبادل الثقافي والتميز المعماري. واستضاف متحف اللوفر أبوظبي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مراسم الحفل الذي تم خلاله تكريم المعماري الصيني ليو جياكون بمنحه «الجائزة بريتزكر لعام 2025»، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في مجال الهندسة المعمارية العالمية، بما في ذلك عدد من الفائزين السابقين بالجائزة.