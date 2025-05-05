طحنون بن زايد: التكنولوجيا المتقدمة مرتكز أساسي لبناء اقتصادات ذكية وآمنة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت مرتكزاً أساسياً لبناء اقتصادات ذكية وآمنة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه، أمس، عبر حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة لقائه تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو».

وقال سموه في تدوينته: «ناقشت مع تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تعزيز الشراكة القائمة، وآفاق التعاون المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني».

وأضاف سموه: «التكنولوجيا المتقدمة أصبحت مرتكزاً أساسياً لبناء اقتصادات ذكية وآمنة ومرنة، وتسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق تحولات نوعية تخدم المجتمعات بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة».