شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة لإسعاد المرضى

شاركت إدارة المرور والدوريات الأمنية - الظفرة بشرطة أبوظبي، في مبادرة «إسعاد المرضى»، التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي واهتمامها المستمر بإسعاد المجتمع.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير الإدارة، أن المشاركة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي الداعمة لأهداف «عام المجتمع 2025»، لافتاً إلى التعاون المستمر مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركاء الاستراتيجيين في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة وتوفير بيئة شاملة ومستدامة تحتضن الجميع، وتعزز قيم التنوع والتسامح.

وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري في «مرور الظفرة» الهدايا للمرضى وتمنى لهم الشفاء العاجل.

من جهة أخرى، عززت الادارة الوعي المروري لموظفي وزوار شركة الاتحاد للطيران ضمن فعالية الأمن والسلامة، التي عقدتها في المبنى الرئيسي بمدينة خليفة في أبوظبي.