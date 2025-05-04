ضمن مؤتمر «أيدا» في أبوظبي.. فريق إماراتي يفوز بالمركز الأول في مسابقة طبية

نظمت اللجة العلمية للدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل «أيدا»، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، مسابقة طبية علمية، على هامش المؤتمر، شاركت فيها خمسة فرق من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحل بالمركز الأول في المسابقة الفريق الطبي الإماراتي المؤلف من ثلاث طبيبات متخصصات بالأمراض الجلدية، من أطباء الإقامة حديثي التخرج، اللائي يتدربن في مستشفى راشد في دبي، وهن: الدكتورة فاطمة القايدي، والدكتورة الريم الحوسني، والدكتورة عائشة الشواب.

طُرحت على الفرق الخمسة المشاركة من كل من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان والكويت، أسئلة طبية وحالات مرضية قام أعضاء الفرق الطبية المشاركة بتشخيصها تشخيصا طبياً.

جلسات اليوم الثاني

وقدمت خلال جلسات اليوم الثاني من «أيدا»، محاضرات طبية علمية مهمة تركزت حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم الطب والجراحة التجميلية السيبرانية، وممارسات التجميل من الجيل التالي: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لعلاجات أكثر ذكاءً وأماناً وفعالية، وتجديد البشرة من خلال الحمض النووي، واستخدام الطب التجديدي في الطب التجميلي، وعلاجات الوجه المصنعة من السائل المنوي لسمك السلمون، التي تعد من أحدث صيحات التجديد والإشراق.

كما شهدت جلسات اليوم الثاني مناقشة العديد من القضايا الطبية في مجال الأمراض الجلدية والتمريض، منها: العلاج بالليزر للبشرة الملونة، وكيفية الحصول على أفضل النتائج وتجنب المضاعفات، والارتباطات السريرية - المرضية في اضطرابات التصبغ، ومسببات الأمراض الجلدية الناشئة، والعلاجات البيولوجية عند الأطفال، والأكزيما وحساسية الطعام، والارتقاء بمستوى إدارة مرض الزهايمر من خلال الأدوية التي تعيد تجديد الخلايا العصبية.

كما تم تنظيم العديد من الورش لتدريب الأطباء على علاج العديد من الحالات، والاستخدام الأمثل والآمن لعلاجات الأمراض الجلدية والتجميل، وتجديد شباب الوجه، من خلال طرح أدوية جديدة، واستخدام جهاز الالتراساوند الحديث الذي يساعد في عمليات الحقن الآمنة، ويظهر للأطباء طبقات الجلد بالألوان حتى يمكنهم من عمليات الحق الآمن.

وقدمت ورشة عمل الآيفونجرافكي بالتعاون مع شركة أبل حول كيفية استخدام جهاز الآيفون الحديث في التصوير الواضح والدقيق لأماكن الإصابة بالأمراض الجلدية، والتعرف على الإمكانيات التقنية في الجهاز والتي تساعد الفريق الطبي في العلاج، وتوثيق مراحل العلاج من خلال التصوير ما قبل العملية وبعدها، كما نظمت ورشة عمل تدريبية حول استخدامات الخيوط في عمليات التجميل لتدريب الأطباء على العمليات الآمنة من خلال التعرف على طبقات الوجه وأماكن الشرايين.

كما عقدت الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية اجتماعاً على هامش المؤتمر لمناقشة آخر التطورات في قطاع الأمراض الجلدية، وأحدث الممارسات في العلاج.