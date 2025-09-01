34 ألف مكالمة سجلتها خدمة آمر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في العين

سجلت خدمة «آمر» إحدى قنوات بلدية مدينة العين المخصصة لتيسير وتسهيل التواصل مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، أكثر من 34 ألف مكالمة منذ انطلاق الخدمة في 2022 وحتى النصف الأول من العام الجاري.

وتأتي خدمة «آمر» ضمن جهود بلدية مدينة العين في ترسيخ مبادئ الشمولية والوصول للجميع، من خلال تقديم خدمات إنسانية ومجتمعية عالية الجودة، ترتكز على تقنيات الاتصال وتلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، وتحديداً الفئات ذات الأولوية.

وأكد محمد حارب الكتبي، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال ببلدية مدينة العين، أن خدمة آمر تهدف، إلى توفير قناة مباشرة وسريعة للتواصل مع الجمهور، وتختص بتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات السكان، مع الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار التزام البلدية بدعم الفئات المجتمعية كافة، لافتاً إلى أن الخدمة تتميز بتسهيل وتسريع تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي وتقديم الدعم بما يعكس البعد الإنساني لخدمة المجتمع.

وبلغت، نسبة رضا المتعاملين 100 %، حيث تعد خدمة «آمر» جزءاً من منظومة التحول الرقمي والتمكين المجتمعي التي تنتهجها بلدية مدينة العين، في سعيها لتقديم خدمات ذكية وشاملة تلبي احتياجات السكان، وتعزز جودة الحياة في المدينة.