77 دولة تشارك في أسبوع أبوظبي للفضاء

أطلقت مجموعة أدنيك النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للفضاء 2026»، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «كانسو».

ومن المقرر إقامة «أسبوع أبوظبي للفضاء 2026» في شهر أكتوبر 2026.

ويشكل هذا الحدث الفريد منصة متكاملة، تجمع نخبة خبراء ومتخصصي إدارة الحركة الجوية من ثلاث مناطق حيوية هي: الشرق الأوسط، وأفريقيا، ومنطقة أوراسيا، بهدف تعزيز النقاش وتبادل الحلول الابتكارية في القطاع.



ويمثل الأسبوع خطوة استباقية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال إدارة الحركة الجوية، إذ سيركز على تعزيز التكامل الإقليمي وتبني أحدث التقنيات، لضمان أنظمة نقل جوي أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «فخورون بالتعاون مع منظمة «كانسو» لاستضافة هذا الحدث الفريد من نوعه، إذ تتميز أبوظبي بموقعها الاستراتيجي، الذي يتوسط القارات والثقافات وخطوط الطيران الدولية، ويمتلك مركز أدنيك أبوظبي الإمكانات الكاملة لتوفير منصة عالمية المستوى لتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار والريادة الإقليمية في قطاع الطيران».

وقال سيمون هوكارد، المدير العام لـ«كانسو»: «إن هذا الحدث علامة بارزة في سعينا نحو تحقيق تحول إقليمي حقيقي، إذ سيوفر «أسبوع أبوظبي للفضاء 2026» منصة فريدة لأصحاب المصلحة الإقليميين للتواصل والتعاون وابتكار حلول عملية، تتناسب مع الأنظمة التشغيلية والتنظيمية المتميزة لأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا.

إنها منصة تركز على التنفيذ وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس». وسيجمع «أسبوع أبوظبي للفضاء 2026» أكثر من 77 دولة، ونخبة من مزودي خدمات الملاحة الجوية، والجهات التنظيمية، وشركات الطيران، وصنَّاع السياسات، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا.

ويهدف هذا التجمع إلى معالجة التحديات الحقيقية، التي تواجه إدارة الحركة الجوية، بما في ذلك تنسيق المجال الجوي العابر للحدود، والتحول الرقمي، وتطبيق مفهوم المجال الجوي ذي المسار الحر، وتحسين إدارة تدفق الحركة الجوية.

وتتضمن فعاليات الحدث معرضاً متخصصاً لعرض الحلول المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة، إضافة إلى الحوارات وورش العمل، التي تناقش عملية تقدم مسارات واضحة نحو تحقيق عمليات جوية متناغمة ومرنة.