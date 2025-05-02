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طحنون بن زايد يبحث مع رائدي أعمال أمريكيين أهمية التعلم الذاتي

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البيان

أبوظبي
طحنون بن زايد خلال لقائه تيم فيريس ونافال رافيكانت
البيان
طحنون بن زايد خلال لقائه تيم فيريس ونافال رافيكانت

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع رائدي الأعمال الأمريكيين تيم فيريس، ونافال رافيكانت، أهمية الإنتاجية والتعلم الذاتي، والتطورات في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وسبل تسهيل الوصول إلى الأدوات والمنصات الرقمية.

وقال سموه عبر حسابة على منصة «إكس»: «ناقشت مع تيم فيريس، ونافال رافيكانت أهمية الإنتاجية والتعلم الذاتي، والتطورات في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وسبل تسهيل الوصول إلى الأدوات والمنصات الرقمية. نعمل مع مختلف الشركاء لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية بما يسهم في دعم قدراتنا جميعاً للتكيّف مع عالم سريع التغير».