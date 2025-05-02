هزاع بن زايد: رئيس الدولة حريص على تعزيز جودة حياة المواطنين

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، أعيان وجموع المواطنين من أهالي سويحان وناهل، في مجلس سويحان في منطقة العين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.

شؤون الوطن

وتبادل سموه والحضور، في مستهل اللقاء، الأحاديث الودية التي تعكس عمق الصلات التي تربط القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على التواصل الدائم مع المواطنين في مختلف المناطق والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها، وأهمية دفع عجلة الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياتهم والارتقاء بها في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية نوعية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى الدولة، وسعياً إلى مواكبة تطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً.

خطط تنموية

وأشار سموه أيضاً إلى أهمية المضي قُدماً في تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة لمنطقتَي سويحان وناهل، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استدامة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أثر إيجابي ملموس يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي.

استذكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، إرث الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، الحافل بالعطاء، وذلك في الذكرى السنوية لرحيله. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى رحيل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، نستذكر بكل اعتزاز إرثه الحافل بالعطاء لمنطقة العين ولدولة الإمارات، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة إنجازاته بما يلبي رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يحقق تطلعات أبناء العين ومستقبلهم الزاهر».

إرث طحنون