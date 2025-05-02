«منتدى أبوظبي للسلم» يستعرض جهود ترسيخ ثقافة السلام

عقد مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم اجتماعه الدوري السادس عشر في أبوظبي من 28 إلى 30 أبريل 2025، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، وبمشاركة واسعة لأعضاء المجلس من مختلف أنحاء العالم.

وشكّل هذا الاجتماع الدوري مناسبة مهمة لاستخلاص الدروس واستشراف الآفاق الاستراتيجية لمسيرة عقد كامل من الإنجازات المهمة والعمل الدؤوب في سبيل ترسيخ ثقافة السلام والتعايش.

وأشار معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، إلى أن المنتدى تأسس وفق رؤية قيادة دولتنا، التي تتجلى في السعي نحو الخير والتعاون على البر وبذل السلام للعالم.

وأضاف أن المنتدى حقق في عقده الماضي عدداً كبيراً من الإنجازات، وأطلق الكثير من المبادرات التاريخية وأصدر عدداً من الوثائق التأسيسية التي أسهمت في تعزيز ثقافة الحوار على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية وإعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة، وميثاق حلف الفضول الجديد.

وأكد معاليه أن العالم اليوم، في ظل التحديات التي يشهدها، بحاجة إلى مضاعفة الجهود المخلصة لرعاية شجرة السلام التي تمّ غرسها في أبوظبي، بروح المحبة والأخوة، لكي لا تجتثها النزاعات والصراعات. وأوضح أن المنتدى يطمح إلى توسيع الشراكات وتنويع الشركاء، جغرافياً ووظيفياً، لتحقيق تأثير أعمق في نشر ثقافة التعايش السعيد، وتوصيل ثمار التأصيل إلى شرائح أوسع من المجتمعات حول العالم، من خلال بناء المؤسسات وتوفير محتوى رسالي عبر المناهج التعليمية والوسائط الفنية والتقنية وغيرها من الوسائل والأدوات.

كما استعرض المجلس الإنجازات التي حققها المنتدى في مجالات الحوار والتعاون بين الثقافات، وأكد الأعضاء في كلماتهم أهمية تعزيز العمل المؤسسي مقدمين جملة من المقترحات التي من شأنها توسيع أثر المنتدى، والتي تستهدف الشباب وتعزز المحتوى الرقمي متعدد اللغات، وإنشاء شبكات تعاون دولية لدعم جهود بناء السلام.

وثمّن مجلس الأمناء الجهود الخيرة التي قدمها الراحل البابا فرنسيس في دعم الحوار الإنساني، مشيدين بجهوده في الدعوة إلى السلام وتعزيز الشراكة مع المؤسسات في العالم الإسلامي في مختلف المجالات.