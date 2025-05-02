انطلاق «قمة أبوظبي للبنية التحتية» يونيو المقبل

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية «ADPIC» عن استضافة النسخة الافتتاحية من «قمة أبوظبي للبنية التحتية» «ADIS»، والتي ستعقد في مركز أبوظبي للطاقة يومي 17 و18 يونيو المقبل في أبوظبي لتمثل محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية المستدامة والمستقبلية.

وتهدف القمة إلى توفير منصة شاملة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والمقاولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف التوجهات الناشئة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير مدن مرنة ومتكاملة، وتعزز جودة الحياة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تعد قمة أبوظبي للبنية التحتية محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في هذا القطاع الحيوي. وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «تمثل قمة أبوظبي للبنية التحتية فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع عالمياً، وتبادل المعارف والخبرات».