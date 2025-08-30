شرطة أبوظبي تكرم المتميزات في يوم المرأة الإماراتية

احتفلت القيادة العامة بشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، مثمنة الإنجازات الريادية التي حققتها الإماراتية في مسيرة العمل الوطني بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وأهمية دور المرأة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مستقبل هذا الوطن وشريكاً أساسياً في بناء حاضره.

وثمّن اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، مشيداً بإنجازاتها المتميزة على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

وكرم كلاً من مريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية، وأسماء سليمان العزري المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئة الرعاية الأسرية، تثميناً لجهودهما البارزة وإسهاماتهما المتميزة في دعم مسيرة تمكين المرأة، والمنتسبات المتميزات اللواتي كان لهن دور بارز وأثر إيجابي في تطوير العمل الشرطي من العنصر النسائي بشرطة أبوظبي.

حيث سلّمهن شهادات تقدير وهدايا تذكارية، تثميناً لجهودهن المخلصة وإسهاماتهن المبتكرة في تطوير الأداء الشرطي، وشمل التكريم المتميزات من المتطوعات في مبادرة (كلنا شرطة)، عرفاناً بدورهن الفاعل في تعزيز الأمن ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية.