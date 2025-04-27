منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لقبيلة النيادات

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مساء أمس، العرس الجماعي الذي نظمته قبيلة النيادات في قاعة الظاهر بمدينة العين، بمشاركة 60 عريساً، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع».

وشهد الحفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم السعادة في حياتهم الأسرية، والتوفيق في إنشاء أسر مستقرة تسهم في بناء المجتمع على أسس سليمة قائمة على المودة والرحمة.

وأكّد سموّه أهمية الأعراس الجماعية وباقي المبادرات المجتمعية التي تعكس دور الأسرة المحوري باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره.

كما أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بجهود الجهات المنظمة لهذا العرس الجماعي، ودور اللواء ركن (متقاعد) سيف محمد مطر المايدي النيادي في دعم هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون والتضامن بين أهالي العين.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والشعرية والشعبية التي عكست الموروث الثقافي الإماراتي، وأضفت أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي في إطار تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي ودعم استقرار الأسرة، وتيسير الزواج أمام الشباب، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء المنطقة وأهالي العرسان، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.