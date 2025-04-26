بلدية أبوظبي توعي شركات البناء للالتزام بمتطلبات السلامة

نظمت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل -افتراضية- حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء ورفع النماذج الإلزامية في برنامج الأداء، والتي استهدفت شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، وذلك ضمن إطار جهودها التوعوية بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية لقطاع البناء والإنشاء.

وهدفت الورشة إلى تعزيز مستوى الوعي لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بأبوظبي، من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، بأهمية رفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، وبكيفية تفادي الأخطاء أثناء تقديم التقارير الإلزامية في برنامج الأداء، والتوعية بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية حفاظاً على سلامة العاملين فيها.

وتضمنت الورشة محاضرة ونقاشات حول توجيه الحضور نحو تقديم التقارير الإلزامية (E,E4,F) بشكل دقيق، كما تم خلال الورشة استعراض أنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها بالشكل السليم.

وكذلك طرح أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، بالإضافة إلى عرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة، والأخطاء الشائعة، وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة، وتسليم التقارير بشكل دقيق.

كما دعت بلدية مدينة أبوظبي المشاركين في الورشة وكافة الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء.