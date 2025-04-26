قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على الجهود التطويرية في «طيران الشرطة»

اطّلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على الممارسات والتقنيات المتطورة في إدارة طيران شرطة أبوظبي، وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات، والوقوف على أداء العاملين، ومناقشة المقترحات الهادفة التي تعزز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.

وناقش مع العميد طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، وكبار الضباط، المبادرات الريادية، واطلع على الجهود التطويرية الحالية والمشروعات الاستراتيجية وسير العمل بها.

واستمع إلى شرح حول الطائرات العمودية الجديدة التي تمتاز بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري، ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسية «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي، وتعرف إلى أبرز مهامها مثل تأمين الفعاليات والمواكب والطرق ونقل القوة الشرطية وتدريب القوات الخاصة على العمليات.